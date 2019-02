Bestuurder verstopt zich na vluchtmisdrijf op zolder, maar politie heeft hem snel te pakken JHM

08 februari 2019

17u00 5 Koekelare De bestuurder van een Volvo die donderdagavond vluchtmisdrijf pleegde na een zwaar ongeval in de Bergstraat in Koekelare, is door de politie diezelfde avond nog gevonden. De man zat op de zolder van een woning in de buurt.

De man werd meegenomen voor verhoor. Hoe het ongeval precies is gebeurd, en of hij teveel gedronken had, is niet duidelijk. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt van de Swytswal en de Swolstraat. De bestuurder van de Volvo raakte eerst een elektriciteitskastje, vervolgens een boom en sloeg daarna over de kop. Het waren omstaanders die de politie verwittigden toen ze de wagen op zijn dak in de gracht zagen liggen. Maar toen de brandweer en de mugdienst aankwam, bleek de bestuurder gevlucht. De zaak wordt verder onderzocht.