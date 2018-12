Beschermde kasseiweg Vladslostraat - ruim 150 jaar oud - wordt onder handen genomen Timmy Van Assche

18 december 2018

18u10 0 Koekelare Het is het gemeentebestuur van Koekelare menens om haar erfgoed te beschermen. Ook de historische Vladslostraat, bekend omwille van haar vele kasseien, wordt gerenoveerd.

Het gemeentebestuur van Koekelare werkt voor dit project samen met het bestuur van Diksmuide. De historische kasseiweg loopt immers door over beide grondgebieden. In Koekelare spreken ze van de Vladslostraat, in Diksmuide van de Bovekerkestraat. De volledige weg is sinds mei 2012 beschermd. De aanleg van de weg begon in 1864 en was elf jaar later klaar. Ook vier andere elementen - een kilometerpaal, twee wegwijzers en brug over de Plaatsebeek - zijn beschermd. “Door de huidige staat van de kasseiweg, dienen de nodige werkzaamheden te gebeuren. Dit gaat over onderhoud en instandhouding van het openbaar domein met de kasseiweg, bermen en grachten, brug met smeedwerk, wegwijzers en kilometerpaal”, zegt erfgoedschepen Jessy Salenbien (Sp.a). “De lengtes van het tracé zijn 1,1 km op het grondgebied van Diksmuide en 1,2 km op het grondgebied van Koekelare. Naast het behoud van erfgoedelementen, moet ook recreatie mogelijk zijn. De dienst Onroerend Erfgoed is ons daarin gevolgd en daarom kunnen we betonnen kantstroken voorzien die recreatief fietsen aangenamer maken. Deze kunnen ook als uitwijkstroken worden gebruikt.” De opbouw van de weg bestaat uit de kasseiweg met veldborduren waarbij een betere, dikkere en waterdoorlatende fundering wordt voorzien. De huidige kasseien en veldborduren worden gerecupereerd. De restauratie zou een klein jaar moeten duren. De werken zouden pas binnen een vijftal jaar kunnen starten, omdat het gemeentebestuur afhankelijk is van de volgorde waarin de subsidieaanvraag wordt behandeld. De werken op het grondgebied van Koekelare zouden 1.046.328,09 euro kosten, maar er is een toelage van 483.242,74 euro voorzien. De kostprijs voor de werken in Diksmuide zouden ruim 703.000 euro kosten.