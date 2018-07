Auto over de kop in vernieuwde straat 09 juli 2018

In de Kortemarkstraat in Koekelare is een auto zaterdag rond 22 uur over de kop gegaan. De weg was na maanden van werken pas maandag weer open gegaan.





De bestuurder schatte de situatie op het nieuwe asfalt vermoedelijk verkeerd in en reed waarschijnlijk ook te vlug. De bestuurder kon zelf uit zijn wagen kruipen en liep daarbij lichte verwondingen op. (JHM)