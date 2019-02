Auto belandt op dak in sloot, bestuurder nergens te bespeuren Bart Boterman

07 februari 2019

21u32 10 Koekelare In de Bergstraat in Koekelare is donderdagavond rond 20 uur een auto gecrasht tegen een boom en op zijn dak beland in de sloot. Toen de hulpdiensten en politie arriveerden, was de bestuurder nergens meer te bespeuren.

Het ongeval gebeurde vlak bij het kruispunt met Swytswal en de Swolstraat bij de grens met Ichtegem. Volgens commissaris Wim Merlevede van de politie Polder werd ook een elektriciteitskastje geraakt en is de bestuurder allicht daarna tegen een boom gereden. De Volvo V70 Cross Country is zwaar beschadigd en ook de airbags traden in werking. Voorbijgangers zagen het voertuig op zijn dak in de gracht liggen en verwittigden de hulpdiensten. Ook de brandweer kwam ter plaatse om de bestuurder te bevrijden uit zijn voertuig.

“Maar er was niemand meer ter plaatse. Het is niet duidelijk of de bestuurder op eigen houtje is vertrokken, door iemand werd opgehaald of door een voorbijganger naar het ziekenhuis is overgebracht. Dat zijn we aan het onderzoeken”, aldus commissaris Merlevede. De eigenaar van het voertuig is een bewoner van de Bergstraat. Of hij gewond raakte, is voorlopig evenmin duidelijk. De politie liet de wagen takelen.