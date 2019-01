Arbeider besteelt jarenlang baas, voor in totaal 100.000 euro JHM

25 januari 2019

11u32 0 Koekelare Een 58-jarige man uit Roeselare wordt ervan verdacht zes jaar lang zijn eigen werkgever te hebben bestolen.

R.V werkte bij een carrosseriebedrijf in Koekelare, waar ze in augustus 2016 door hadden dat er wel heel veel materiaal verdween. Zo werden er pas 10 nieuwe slijpschijven besteld, maar bleken er ineens maar 3 meer over te blijven. “Na een onderzoek werd ontdekt dat de spullen te koop werden aangeboden op tweedehandssites”, sprak de advocaat van het autobedrijf. “R.V. ,die al 18 jaar in het bedrijf werkte, zat achter die verkoop. De politie vond bij een huiszoeking liefst 20.000 euro aan materiaal terug. Dat is wellicht maar het topje van de ijsberg, want er is allicht voor meer dan 100.000 euro gestolen. De vrouw van R.V. werkte ook in het bedrijf en deed de bestellingen. Wij vermoeden dat zij bestelde in opdracht van haar man en dat hij de spullen stal.” De vrouw staat niet terecht, maar werd net als haar man op staande voet ontslagen. Hij erkent de feiten, maar minimaliseert die. “Het gaat meer om een uit de hand gelopen verzameling: hij vond het gewoon mooi om al dat werkmateriaal te hebben”, sprak zijn advocaat. “Na de huiszoeking werden bijna alle gestolen spullen teruggegeven. De echte verlieswaarde voor het bedrijf is volgens ons hooguit 750 euro.” R.V. vroeg om de gunst van de opschorting. Vonnis op 22 februari.