Alcoholverslaafde geeft ambulancier 'knietje'in café 05 mei 2018

Een alcoholverslaafde man uit Koekelare riskeert zes maanden gevangenis en een geldboete omdat hij in café Den Doedel in Koekelare tweemaal door het lint ging. Op 17 juni vorig jaar gaf H.V. een jongeman een klap omdat die zijn stoel was gepasseerd om naar het toilet te gaan. En een half jaar daarvoor had H.V. een ambulancier eens een knietje tussen de benen gegeven terwijl de ambulancier nota bene was opgeroepen om V. te helpen. "Ik heb pancreatitis door mijn alcoholprobleem en weet dat de drank me al vaak in problemen bracht. Maar ik heb schrik om antabuse in te nemen, want een vriend van mij overleed daar al aan", was het excuus van H.V. De rechter velt een vonnis op 1 juni. (JHM)