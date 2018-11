Aïsha (10) schenkt 250 euro aan Koekegoed VZW PLANT HUIS VOOR ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN MET MENTALE PROBLEMEN JELLE HOUWEN

20 november 2018

02u25 0 Koekelare Aïsha Goddyn uit de Lekestraat vierde afgelopen weekend haar 10de verjaardag. Nadat ze verteld had dat ze jarenlang gepest werd op haar oude school, kreeg het meisje nu al liefst 500 kaartjes opgestuurd. "Overweldigend", zegt ze zelf. "Ik moet ze nog allemaal lezen." Op haar event tegen pesten haalde ze 250 euro, die geschonken werd aan de VZW Koekegoed.

De respons op de oproep van mama Nathalie Caenepeel en pluspapa Juan Lazou blijft maar komen. Enkele weken geleden vertelden ze het verhaal van hun dochter Aïsha die vier jaar lang gepest werd in haar vorige school. Het meisje veranderde onlangs en probeert nu terug open te bloeien. Haar ouders vroegen om haar zoveel mogelijk kaartjes op te sturen en die actie is geslaagd.





"Het is echt ongelofelijk", zeggen Nathalie en Juan. "We zitten intussen al over de 500 kaartjes. Vorige week, na de staking van de post, stond de postbode hier enkele dagen naeen met telkens 100 kaartjes. En ze komen echt van overal. We hadden al een kaartje uit Congo, er zijn er nu ook bij uit Rotterdam, gans Vlaanderen, we kregen ook een kaartje van het Vlaams Parlement bij naam van Bart Dochy en zelfs van politiezone Hamme-Waasmunster. We hoorden dat we misschien zelfs nog een kaartje zouden krijgen van de koning."





Andere kinderen

Aïsha zelf kijkt met grote ogen naar zoveel aandacht. "Dit had ik echt niet verwacht", zegt ze. "Ik heb zelfs de kans nog niet gehad om alle kaartjes te lezen. Er zitten bij sommige zelfs brieven bij van andere kinderen. Het doet me echt veel plezier." Aïsha en haar ouders willen iedereen bedanken, ook voor de hulp bij haar actie tegen pesten vorig weekend. Hun dank gaat uit naar bakkerij Arickx, slagerij De Mokker, Sven Bracke, Karla Demey en tuningclub UP, net als iedereen die hielp.





Cheque

Op dat event werden niet alleen tientallen Rode Neuzen verkocht, er werd ook 250 euro opgehaald voor VZW Koekegoed, die kinderen en volwassen met mentale problemen helpt. Die cheque werd dit weekend op het 2de Winterfestival overhandigd. "Wij zijn er uiteraard heel blij mee", zegt oprichter Kris Defraeye. "Onze vzw zit nog in zijn kinderschoenen en we werken volop een project uit. Daarvoor hebben we geld uit giften nodig, om tegen eind volgend jaar een volwaardig project te kunnen aanbieden. Daarvoor richten we ons in eerste instantie op kinderen. Het is onze droom om in Koekelare een huis te kunnen hebben waar we kunnen werken rond gesprekken en activiteiten met die kinderen."





Sociaal huis

"Ook van buiten onze gemeente is iedereen welkom. We hebben nog tal van gesprekken lopen met de gemeente en het sociaal huis, maar we voelen dat heel wat mensen ons een warm hart toedragen. En dat is fijn. We doen dit jaar ook mee aan de Warmste Week, dus alle hulp is welkom." Meer info kan je vinden op koekegoed.be.