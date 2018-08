Afdeling Unizo krijgt nieuwe voorzitter 25 augustus 2018

De Koekelaarse afdeling van Unizo heeft een nieuwe voorzitter. Kristof Depreitere, zaakvoerder van speciaalzaak Aveve, neemt de fakkel over van Jan De Visscher van Devi Coaching. Isabel Waeyaert van architectenbureau Jan Pyck wordt ondervoorzitter. Jan De Visschere was al sinds het prille begin van Unizo Koekelare voorzitter. De afdeling werd in november 2010 opgericht en kent een bloeiende werking. In 2014 sierde Unizo Koekelare zelfs de cover van het nationale Unizo-ledenblad. (TVA)