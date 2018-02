Advocaat: "Pech dat hij ongeval had" JELLE HOUWEN

05 februari 2018

Een jongeman uit Beerst en een vrouw uit Zedelgem staan samen bij de politierechter terecht voor een verkeersongeval in Koekelare op 25 juni vorig jaar. Op de Provinciebaan haalde N.D. twee wagens tegelijk in maar werd hij verrast door E.P. die maar haar wagen van links over draaide op de weg. Net op het moment dat N.D. haar inhaalde ramde zij hem in de flank. Volgens getuigen had E.P. haar richtingaanwijzers niet gebruikt, wat ze zelf ontkent. "En mijn cliënt had de pech dat hij iets te veel had gedronken, slechts 0.85 promille. En hij heeft de pech dat er een ongeval was, waar hij niets aan kan doen. Met die alcohol alleen zou hij hier niet gestaan hebben." E.P. van haar kant wil dat N.D. toch veroordeeld wordt én haar de schade aan de auto betaalt, ondanks haar manoeuvre. Vonnis op 5 maart.