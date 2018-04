700.000 euro voor restauratie brouwerswoning 11 april 2018

De Vlaamse regering kent een subsidie van 737.322,34 euro toe voor de restauratie van brouwerswoning Christiaen op het Sint-Maartensplein. De totale renovatiekost wordt op 1,1 miljoen euro geraamd. Onder andere de ramen, gevels, houtwerk en dak moeten worden aangepakt. "Als de procedure vlot verloopt, kunnen we dit najaar nog met de werken starten. Anders beginnen we eraan in het voorjaar van 2019", zegt burgemeester Patrick Lansens (sp.a).





De brouwerswoning werd rond 1900 gebouwd en is sinds 1974 het gemeentehuis van Koekelare. In 2012 werd de woning beschermd. De eclectische bel-etagewoning met cottage-elementen is een uitzonderlijk voorbeeld van cottagestijl buiten de kustzone. (TVA)