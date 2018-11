45 hardrijders in 1 uur tijd 21 november 2018

02u22 0

Politiezone Polder hield maandag een snelheidscontrole in de bebouwde kom van de Belhuttebaan in Koekelare. Daar mag maar 50 kilometer per uur gereden worden maar de realiteit is dat er velen vaak te snel rijden. Dat bleek ook tijdens de verkeerscontrole, want in amper een uur tijd werden liefst 45 hardrijders geflitst. Sommigen onder hen reden daarbij meer dan 30 kilometer per uur te snel en mogen een fikse boete of een bezoekje aan de politierechter verwachten. (JHM)