37 maanden opsluiting gevraagd voor huiselijk geweld BBO

04 december 2018

14u39

Bron: Eigen info 0 Koekelare De 52-jarige Mario V. uit Koekelare riskeert een celstraf van 37 maanden voor huiselijk geweld. De man moest zich vandaag voor de strafrechter in Veurne verdedigen.

Onder invloed van alcohol en geneesmiddelen stak hij in mei vorig jaar zijn toenmalige partner (46) met een stuk glas tijdens een discussie. Er volgden nog tal van ruzies met agressie en bedreigingen. Enkele maanden later, in november 2017, moest de politie opnieuw tussenbeide komen omdat hij zijn acht maanden zwangere stiefdochter (20) in de buik had gestampt. Het kind hield er gelukkig geen letsels aan over. De man zit intussen zeven maanden in voorhechtenis.

Eerder werd hij al verschillende keren opgenomen in een instelling om aan zijn alcoholverslaving te werken, zonder succes. De procureur vroeg 37 maanden cel maar met voorwaarden. Die voorwaarden zouden een nieuwe opname voor zijn alcoholproblematiek zijn en eventueel een antabuse-implantaat. “Indien hij de voorwaarden niet nakomt, zijn die 37 maanden cel een stok achter de deur”, aldus de procureur.

Advocaat Kris Vincke vond 37 maanden cel sterk overdreven en vroeg zich af of dat het wettelijke maximum voor slagen en verwondingen niet overschrijdt. “7 maanden in voorhechtenis heeft hem sowieso al tot inkeer gebracht. Hij is zich bewust van zijn problematiek en is bereid om eraan te werken. Hij beseft nu ook dat zijn relatie voorbij is”, aldus de advocaat. Zijn ex-partner vraagt 2.000 euro schadevergoeding en zijn voormalige stiefdochter 2.500 euro. Vonnis 18 december.