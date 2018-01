25.600 euro voor nieuwe speeltoestellen 20 januari 2018

Het gemeentebestuur trekt 25.600 euro uit voor nieuwe speeltoestellen. Zo krijgt het speelplein in Ter Heide voor 15.000 euro nieuwe toestellen. Het parkje in De Mote wordt voorzien van een mindervalidenschommel met een kostprijs van 3.000 euro. Op dezelfde site komt ook een loopbrug van 6.000 euro. Nabij De Buidel komt een schommel voor de prijs van 1.600 euro. De realisatie van al deze projecten is dit jaar voorzien. (TVA)