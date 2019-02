24-jarige vrouw betrapt onder invloed van drugs achter stuur JHM

22 februari 2019

Een 24-jarige vrouw uit Koekelare werd donderdagavond omstreeks 21.30 uur door de politie aan de kant gezet langs de Staatsbaan in Kortemark. De vrouw viel op in het verkeer door haar rijgedrag. Het vermoeden van de politie was juist want de vrouw bleek onder invloed van drugs te zijn. Ze legde een positieve test af . In haar wagen werden ook amfetamines aangetroffen. Er werd een PV opgesteld en de vrouw zal wellicht vervolgd worden in de politierechtbank.