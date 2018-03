10de 'Wijn & Smaakbeurs' in Balluchon 08 maart 2018

De befaamde 'Wijn & Smaakbeurs' is toe aan haar tiende editie. Cultuurcentrum De Balluchon, in de Moerestraat, vormt op zaterdag 17 en zondag 18 maart opnieuw het decor. Op het menu staan een indrukwekkend aantal lekkernijen: wijn, cava, likeuren, gins, kaas, paté, worsten, chocolade, cuberdons, noten en meer. Zowat dertig standhouders staan paraat om de lekkerbekken door het heerlijke landschap te gidsen. Er zijn wijnboeren uit Italië en Spanje, maar ook verrassende Hongaarse wijnen. Er is ook een pop-uprestaurant en tombola. De beurs is open op zaterdag van 14 tot 20 uur, en op zondag van 11 tot 18 uur. (TVA)