“Zijn vrouw was ervandoor met de buurman”, dus vloog man maar in de drank: politierechter legt bestuurder 6 maanden cel op Siebe De Voogt

19 februari 2019

13u42 2 Koekelare Een 37-jarige man uit Koekelare heeft in de Brugse politierechtbank 6 maanden cel gekregen voor het rijden onder invloed van alcohol. Nick S. zwalpte met zijn kampeerwagen over de weg, nadat zijn vrouw er naar eigen zeggen vanonder was getrokken met de buurman.

Bestuurders op de Torhoutbaan in Ichtegem zagen Nick S. (37) uit Koekelare op 16 september vorig jaar even voor 23 uur over de weg zwalpen met zijn kampeerwagen Ford. Ze belden de politie op en die stelde vast dat S. liefst 2,85 promille alcohol in z’n bloed had. De man verklaarde dat hij in de drank was gevlogen, nadat hij had ontdekt dat z’n vrouw hem had bedrogen. “Ze is er vandoor met de buurman”, herhaalde de man dinsdagmorgen nog eens in de Brugse politierechtbank. Politierechter Peter Vandamme hechtte echter weinig belang aan dat verhaal. Nick S. werd immers in 2008, 2012 en 2014 al veroordeeld voor geïntoxiceerd rijden. Op 11 juni vorig jaar kreeg hij voor dezelfde feiten een voorwaardelijke straf in de politierechtbank van Veurne. “Mijn collega schreef dat je hem op de zitting hebt kunnen overtuigen om je in de toekomst aan alle regels te houden. Drie maanden later is het weer van dat. Het is nogmaals bewezen dat al dat gepamper tot niets leidt.” De politierechter legde Nick S. 6 maanden cel op, 4.800 euro boete en 1 jaar rijverbod. Hij verplichtte hem ook om voor 3 jaar een alcoholslot te installeren in z’n wagen en verklaarde de kampeerwagen van S. verbeurd.