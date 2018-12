‘Tienerschool’ moet overgang naar secundair onderwijs makkelijker maken Timmy Van Assche

14 december 2018

14u29 0 Koekelare Basisschool De Lettertuin en atheneum Da Vinci slaan de handen in elkaar voor een gloednieuwe ‘tienerschool’. Het nieuwe onderwijsproject, dat de naam ‘Talententuin’ krijgt, moet de overgang van het basis- naar secundair onderwijs makkelijker laten verlopen.

Officieel ging de tienerschool al op 1 september van start. Maar de directie liet de leerlingen in alle kalmte kennismaken met het project. Nu is de tijd rijp voor een eerste evaluatie. Volgens de directie gaat het om een unieke samenwerking tussen leerkrachtenteams basisonderwijs en secundair. “In de tienerschool laten we onze leerlingen voorsprong nemen in hun schoolloopbaan, in hun talent- en persoonlijkheidsontwikkeling. Ons streefdoel is om zo maximaal hun toekomstkansen te vergroten”, stelt Karoline Lansens, directeur van de nieuwe tienerschool. “De kloof tussen het basis- en het secundair onderwijs wordt gedicht omdat de leerkrachtenteams van de twee scholen samen met hun directies de pedagogische leerlijn uitwerken voor vier jaar - de laatste twee jaren van het basisonderwijs en de eerste twee jaren van het secundair.”

Stijn Baillieu, directeur van de basisschool, pikt in. “Wij geven mee input over de inhoud en de methodieken binnen de nieuwe tienerschool en kunnen onze leerlingen ook (deels) verder begeleiden en/of volgen. Daarnaast versterkt de inbreng van het atheneum het basisonderwijs, omdat de leerlingen van de laatste graad les krijgen van een aantal vakleerkrachten secundair, zoals wiskunde, Engels of Frans."

Atheneum Da Vinci stelt haar labo’s en talentenmodules ter beschikking van de basisschool. “Door gezamenlijk een nieuwe school uit te bouwen, zijn we koploper binnen het onderwijsveld en realiseren we nu al diverse elementen van de hervorming van het secundair onderwijs.”

De leerlingen, 74 uit het basisonderwijs en 52 uit het middelbaar, krijgen bijvoorbeeld kookles in het Frans. “We passen hun kennis Frans toe tijdens andere activiteiten dan louter les. We proberen de spreekdurf aan de moedigen.” Ook plastische opvoeding en muzische vorming maken deel uit van het lessenpakket, net zoals een introductie in het programmeren van computers. Voor die laatste twee voorbeelden krijgen de kinderen steeds les door een leerkracht uit het secundair.

“Kijk", besluit Baillieu, “we zijn een van de eerste die een tienerschool hebben opgestart. Maar of we nu de eerste zijn of niet, is bijzaak. Het belangrijkste is dat we inhoudelijk een sterk project naar voren schuiven.”