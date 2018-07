"Ons ventje heeft zich zó sterk gehouden" AANGEREDEN LARS (2) NA MAAND ZIEKENHUIS TERUG NAAR CRÈCHE JELLE HOUWEN

10 juli 2018

02u40 0 Koekelare De 2-jarige Lars Van De Sompele uit Koekelare is wonderwel hersteld van een aanrijding op een communiefeest. Met een gescheurde lever lag hij een maand in het ziekenhuis. Gisteren mocht de peuter voor het eerst terug naar de crèche. "Hij moet nog wat voorzichtig zijn, maar doet het zó goed", glundert mama Shana.

De zware aanrijding gebeurde op pinksterzondag 20 mei. De peuter was met zijn ouders op een communiefeestje toen het vreselijk fout ging. Op het feest waren heel wat kinderen vrolijk aan het spelen, ook Lars. Zijn loopfietsje stond op een bepaald moment achter een geparkeerde auto. Toen de jongen het fietsje wou nemen, reed een dame nietsvermoedend net achteruit met de wagen.





Lars belandde onder de auto. Aanvankelijk leek zijn situatie oké, maar de ambulancier vermoedde erger. Het knaapje werd eerst met de mug-heli naar het AZ Sint-Jan in Brugge gevlogen, en nadien naar het UZ in Gent. Uiteindelijk bleef hij bijna een maand in het ziekenhuis.





"Lars bleek een doormidden gescheurde lever en een geplette long te hebben", zegt mama Shana. "Zijn leven hing even aan een zijden draadje, maar ons ventje hield zich zo sterk. Uiteindelijk is hij drie weken in het ziekenhuis van Gent gebleven, waarna hij nog een week in het AZ Sint-Jan moest liggen. Dat was een zware periode voor mijn partner en ik. Ik nam familiaal verlof op mijn werk bij Solidariteit voor het Gezin. Gelukkig waren ze daar erg begripvol. Ik ben niet van het ziekenbed van Lars geweken. Zo'n kereltje alleen in zo'n ziekenhuis: ik mag er niet aan denken. Uiteindelijk is hij goed hersteld en is zijn lever ook genezen. Maar op de laatste dag van zijn verblijf in Gent kreeg hij daar een complicatie en moest hij nog een ingreep ondergaan. De dokters hebben hem nu groen licht gegeven om terug te mogen spelen. Gelukkig maar, want het is net zomervakantie en stilzitten is niets voor Lars."





Thuiskomstfeestje

"Hij mag voluit ravotten, maar moet enkel opletten voor zijn buik. Op hard speelgoed liggen of springen op een springkasteel of trampoline, is niet mogelijk dit jaar. We houden daar rekening mee als we een terrasje doen en gelukkig begrijpt Lars dit meestal ook goed. Vandaag mocht hij een eerste keer terug naar Tinka, de crèche in Koekelare. Daar houden ze Lars extra in het oog. We zijn opgelucht dat het ergste achter de rug is en Lars zo sterk is. Hij glunderde alleszins bij zijn thuiskomstfeestje na een maandje ziekenhuis", glimlacht Shana.





Dank

De mama houdt er aan om nog eens het personeel van het UZ en AZ Sint-Jan te bedanken, met een speciale vermelding voor de mensen van de mug-heli.





"Dankzij die helikopter is Lars zo snel geholpen. Voor hem heeft dit het verschil gemaakt. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk die helikopter wel is."