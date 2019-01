‘Moscou Leeft’ organiseert voor zesde keer nieuwjaarsdrink Timmy Van Assche

01 januari 2019

17u54 0 Koekelare Om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten organiseert het buurtcomité Moscou Leeft zaterdag een nieuwjaarsdrink.

Het is al de zesde keer dat de bijeenkomst wordt georganiseerd. Iedereen is welkom vanaf 17 uur om te klinken met een drankje en hapje aan democratische prijzen. Plaats van het gebeuren zijn de bedrijfsterreinen van Jacques Derijcke in de Noordstraat 2 in Bovekerke. Voor de kinderen is er een springkasteel voorzien.