"Mijn succes? Het is geen doorsnee kookboek" DELPHINE STEELANDT SCOORT MET #FITMOM ÉN FACEBOOKGROEP LEEN BELPAEME

16 juni 2018

02u41 0 Koekelare Haar boek '#FitMom - In 100 dagen fit met je kid' is 9.000 keer verkocht én haar Facebookgroep telt 31.500 leden. Sportinstructrice en voedingsdeskundige Delphine Steelandt uit Koekelare beleeft wonderlijke tijden. Ze pent volop aan boek nummer twee.

"Ik ben blij dat zoveel mensen het 100-dagenprogramma volgen en resultaat boeken. Ik heb dit succes nooit verwacht, zeker omdat het mijn eerste boek is."





Delphine kan haar verbazing niet wegsteken. Ook de winkels waren niet op de voltreffer voorbereid. Bij de lancering was #FitMom - met daarin zestig oefeningen en evenveel inspirerende gerechten - slechts in enkele Standaard Boekhandels beschikbaar. Maar het aanbod bleek al snel te klein voor de vraag. #FitMom stond na de lancering zelfs even op nummer één als bestverkochte boek.





"Er is nu al een vijfde druk bezig voor heel wat mensen die op de wachtlijst staan om een exemplaar te kopen. Je kan #FitMom ondertussen wel in alle boekhandels verkrijgen."





Ook voor mannen

Het boek heet dan wel #FitMom, het zijn niet alleen kersverse mama's die ermee aan de slag gaan. "De ene wil afslanken, terwijl de andere gezonder wil leven of meer energie wil hebben. Sommige mama's vinden de oefeningen met hun kindje dan weer het leukste. De gerechten spreken bovendien ook kinderen én de mannen aan, waardoor je geen apart potje moet koken en iedereen gezond mee eet. De gerechten zijn snel klaar en je kan de ingrediënten gewoon in de supermarkt kopen. Die elementen spelen allemaal mee", legt Delphine uit.





Op tv

De Koekelaarse blijft ondanks het succes met beide voeten op de grond. "De toekomst moet uitwijzen of dit allemaal blijft duren. Het zou natuurlijk wel leuk zijn, zodat nog meer mensen de stap naar een gezond leven zouden zetten." Delphine is ondertussen al begonnen aan haar tweede boek - "opnieuw bedoeld voor iedereen" - en ondertussen beantwoordt ze dagelijks tientallen vragen via de Facebookgroep #FITMOM - 100 Days Of Dedication. Ze zette er ook al een menu op voor zij die aan het programma willen beginnen. "Het is momenteel wel een fulltime bezigheid, maar ik vind het tof dat ik mijn lezers kan begeleiden als ze vragen hebben én hen kan motiveren."





Als leuk toemaatje is Delphine weldra te zien in vier afleveringen op de regionale tv. Is ze op weg om de nieuwe Sandra Bekkari of Pascale Naessens te worden? "Dat zijn echte bv's. Ik vergelijk me totaal niet met hen", lacht de fitnesscoach.