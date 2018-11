"Ik kreeg 160 kaartjes, zo leuk!" VERRASSINGSFEEST IS HART ONDER DE RIEM VOOR GEPESTE AÏSHA (9) JELLE HOUWEN

12 november 2018

02u23 0 Koekelare Een week voor haar verjaardag genoot de 9-jarige Aïsha uit de Lekestraat gisteren al van een spetterend feest. Het meisje werd de afgelopen jaren gepest op school. Om haar een hart onder de riem te steken hielden haar ouders een feest tegen pesten. Aïsha wist niet wat ze zag. "Zo tof dat die mensen voor mij komen", sprak het meisje ontroerd.

Ze wist niet waar eerst kijken, toen Aïsha dit weekend thuiskwam na een week bij haar papa in Knesselare. Mama Nathalie Caenepeel en pluspapa Juan hadden het hele huis versierd, onder andere met de meer dan 160 verjaardagkaartjes die intussen toekwamen. Ook tal van cadeautjes lagen Aïsha op te wachten.





Het meisje werd er stil van. De oproep van haar ouders van vorige week om het meisje een hart onder de riem te steken voor haar verjaardag viel niet in dovemansoren. "Ik had geen idee dat er iets gepland was", vertelt Aïsha op haar feest. "Ik wist enkel dat er iets in de krant stond over pesten. Maar dit verjaardagsfeest hebben mama en Juan voor me kunnen geheim houden. Pas toen ik thuiskwam en een blinddoek moest dragen, vermoedde ik iets. Dat ik zoveel kaartjes gekregen heb, vind ik erg leuk. Ik heb nog geen tijd gehad om ze allemaal te lezen, maar zal dat zeker doen. Ik wil iedereen 'dankjewel' zeggen."





Als Aïsha vertelt over het pesten, krijgt ze het moeilijk. "De voorbije jaren op school waren zwaar", zegt ze. "Ik ging niet meer graag naar school. Nu ik veranderd ben van school, is dat al veel beter. Ik kan opnieuw vriendinnen maken. Er zou geen enkel kind gepest mogen worden. Daarom vind ik het tof dat er hier zoveel mensen zijn die deze boodschap willen geven. In Koekelare zijn er nog kinderen die gepest worden, zo heb ik intussen zelf gehoord van andere mensen. Dit was echt een heel fijne dag voor mij."





Rode Neuzen

Het verjaardagfeest werd voorafgegaan door een tuning event en actie tegen pesten op de Markt in Koekelare. De ganse dag reden blitse wagens op en af. "Ook dat was een succes", vertelt pluspapa Juan, die het event in goede banen leidde. "Elk van de opgekomen chauffeurs betaalde 5 euro voor een parkeerplaatsje op de markt. Dat geld willen we als cheque laten uitschrijven en doneren we binnenkort aan de vzw Koekegoed, die zich inzet voor mensen met psychische problemen. Er werden ook Rode Neuzen verkocht op de Markt. In een mum van tijd was al een doos met tientallen exemplaren uitverkocht. Dat geld gaat uiteraard naar Rode Neuzen zelf. Maar minstens even belangrijk: wij en andere mensen deelden er hun verhalen en ervaringen. Een topdag dus!", besluiten Juan, Nathalie en Aïsha.