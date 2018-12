‘Huis van het Kind’ krijgt subsidie van ruim 3.000 euro Timmy Van Assche

28 december 2018

18u54 0 Koekelare Het Huis van het Kind mag in 2019 rekenen op een subsidie van precies 3.225 euro. Dat laat OCMW-voorzitter Stijn Ramboer (Sp.a) weten.

Het Huis van het Kind in Koekelare is een lokaal netwerk waarbij verschillende diensten en organisaties samenwerken die gezinnen, kinderen en jongeren ondersteunen. Dat gaat over opvoedingsondersteuning, maar het netwerk heeft ook een doorverwijsfunctie en biedt workshops en vorming aan. 210 van de 308 Vlaamse gemeenten en Brussel hebben een Huis van het Kind. In augustus lanceerde de Vlaamse overheid een oproep om de uitbouw van de Huizen van het Kind verder te ondersteunen. “We kregen het heuglijke nieuws dat we 3.225 euro mogen ontvangen om ons Huis van het Kind meer in de picture kunnen zetten”, zegt OCMW-voorzitter Stijn Ramboer. Concreet moet, volgens de Vlaamse overheid, de subsidie gebruikt worden voor een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning, en spel en ontmoeting voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen. Ook een ambulant en mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning staat op de ‘to do’-lijst.