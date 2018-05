"Hij leek ongedeerd. Toen bleek zijn lever doormidden gescheurd" LARS (2) AANGEREDEN DOOR AUTO OP COMMUNIEFEEST JELLE HOUWEN

01 juni 2018

02u48 0 Koekelare De 2-jarige Lars Van De Sompele uit Koekelare herstelt al 12 dagen in het ziekenhuis van de zware verwondingen die hij opliep nadat hij werd aangereden door een auto, die uit zijn parkeerplaats kwam. "Lars huilde een beetje, maar niets deed vermoeden hoe ernstig hij eraan toe was", vertelt zijn mama.

Het bizarre ongeluk gebeurde op zondag 20 mei. Lars was toen met zijn mama en papa aanwezig op een communiefeestje.





De kinderen hadden enorme lol, maar bij het afsluiten van de middag liep het verkeerd. "Iemand reed achteruit uit zijn parkeerplaats", vertelt de mama. "Die had niet gezien dat Lars' loopfietsje achter de auto stond. En net op dat moment wou onze jongen zijn fietsje nemen. Hij belandde onder de auto. Een heel dom ongeluk, maar wel met zware gevolgen."





Vocht in longen

Toen de jongen vanonder de auto werd gehaald leek hij op het eerste zicht weinig te mankeren. "Hij huilde wel en zei dat hij pijn had, maar niets deed vermoeden dat hij zware verwondingen had opgelopen", vervolgt zijn mama. "Lars is altijd een sterke jongen geweest, maar dit konden we echt niet geloven. De ambulancier die ter plaatse kwam, vermoedde dat de situatie veel erger was. Lars bleef wel bij bewustzijn, maar er bleek iets niet te kloppen. Daarom werd de mug-heli opgeroepen, die Lars naar het AZ in Brugge bracht. Daar verwezen ze hem meteen door naar het UZ in Gent, naar de gespecialiseerde kinderafdeling. Hij werd met de heli overgevlogen. We kregen er te horen dat Lars een geplette long had en dat zijn lever doormidden was gescheurd. Ongelofelijk. Zijn leven hing zelfs even aan een zijden draadje, omdat hij vocht in de longen had en de bloeding in de lever eerst niet stopte. Dat hebben ze gelukkig tijdig in orde gekregen. Daarmee ontsnapte onze jongen aan een operatie. Nu ligt hij nog steeds op intensieve zorgen en nemen ze dagelijks nieuwe foto's. Hij moet vooral lang revalideren, maar alles komt normaal goed. Hij is door het oog van de naald gekropen. We zijn erg verbaasd over hoe sterk ons kereltje wel is." De ouders van Lars zijn sinds het incident echte fans van de mug-heli.





"Wij hebben nu zelf ervaren dat de helikopter een verschil kan maken tussen leven en dood. Wat als Lars via de weg overgebracht had moeten worden? De hele polemiek over de helikopter ging eerst aan ons voorbij, maar nu weten we wel beter. We hopen echt dat de heli in de lucht kan blijven. En we hopen dat minister Maggie De Block (die geen extra geld voor de mug-heli wil voorzien, nvdr.) eens goed nadenkt als ze dergelijke verhalen hoort."