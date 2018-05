"Genoeg, volgende fuif gaat niet door" FUIFGANGER STRIPT KABELS VRACHTWAGEN EN NEEMT ZE MEE JELLE HOUWEN

30 mei 2018

02u29 0 Koekelare De Chirofuif die voorzien was in oktober in de loods van Frederik Willaert op het industriepark, mag niet doorgaan. Reden: op de Flappyfuif van de KLJ zou er drie weken geleden 2.500 euro schade aangericht zijn aan een truck. "Jammer voor de jongeren die correct kunnen feesten, maar ik wil dit niet meer", zegt Willaert (39).

Geschikte fuiflocaties in Koekelare: het is al jaren een probleem. Maar nu heeft iemand met slechte bedoelingen het probleem alleen nog vergroot. Verschillende fuiven, waaronder de jaarlijkse Flappyfuif van de KLJ, gaan al enkele jaren door in een loods op het industriepark, langs de Atlasstraat. Frederik Willaert van de gelijknamige bouwgroep is sinds kort eigenaar van die loods. In overleg met de gemeente besliste hij dat ook de eerstvolgende fuiven nog bij hem mochten plaatsvinden. De gemeente investeerde namelijk zelf in de veiligheid in de loods. "Ze hebben op eigen kosten brandwerende deuren geplaatst", vertelt Frederik. "En ik wil de fuivende jeugd in Koekelare zeker steunen. Dus liet ik de fuiven doorgaan. Maar bij de eerste fuif sinds mijn overname was het al prijs."





Zelfs remmen

De Flappyfuif vond plaats op 12 mei maar pas maandagavond werd de schade vastgesteld. "Achteraan het terrein staat een oplegger van een truck, van collega Nic Viaene", vertelt Frederik. "Nic haalt af en toe zand voor onze bouwfirma en zijn oplegger mag er al jaren staan. Maar nu bleek dat iemand tijdens de fuifnacht alle elektrische bekabeling doorsneed en losmaakte van de oplegger. Ook alle verlichting en alle contactdozen werden kapotgemaakt. Zelfs aan de remmen werd geprutst! Op camerabeelden zien we duidelijk dat dit gebeurde tijdens de fuif. Er hing zelfs een sticker van de fuif op de oplegger gekleefd, van uitdagend gedrag gesproken. We hebben de oplegger onder begeleiding moeten transporteren naar een garage, om veiligheidsredenen. De herstelfactuur loopt op tot 2.500 euro. Zoveel geld voor wat baldadigheden door feestende jongeren. Jammer voor het merendeel dat het wél goed bedoelt, maar hier stopt het voor mij." Diezelfde nacht werd nog wat vandalisme aangericht in de straat en zaten jongeren in de visput van een collega. "Ik wil dit niet meer meemaken en daarom geef ik geen toestemming meer voor de Chirofuif in oktober. Toch minstens tot ik overleg kon plegen met de gemeente. Ik sta open voor een gesprek."





Overleg plegen

Schepen van jeugd Carole Himpens betreurt de houding van Willaert. "Ik vind het jammer dat hij niet eerst contact met mij opnam", zegt ze. "En ik vraag me ook af of het wel zeker is dat de feiten op die fuif zijn gepleegd. Ik ben er zeker van dat de organisatie hier niets aan kon doen. Ik hoop dat we dringend overleg kunnen plegen. Als gemeente zijn wij vragende partij om nog meer fuiven daar te laten plaatsvinden, zeker ook omwille van de investeringen die we in de loods deden. Ik heb er goede hoop op dat we tot een overeenkomst kunnen komen." Er werd klacht ingediend bij de politie tegen het vandalisme.