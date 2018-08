"Dit is een bos, geen vuilnisbelt" BOSWACHTER KOEN MAERTENS IS SLUIKSTORTERS BEU JELLE HOUWEN

31 augustus 2018

02u40 0 Koekelare Boswachter Koen Maertens luidt de alarmbel. Hij en de vrijwilligers vinden in het Koekelarebos wekelijks gedumpt afval. "Vandaag vonden we zelfs vier volle vuilniszakken. Ik word er moedeloos van. Maar ik zie mijn bos te graag om niets te doen. Dus ik zucht en doe voort. Opruimen maar."

Eerder deze week vonden ze al graszoden en treinbiels. En net op het moment dat we afspreken met boswachter Koen en vrijwilliger Roland Eeckhout op de parking in de Litterveldstraat, vinden ze achter een boom vier grote vuilniszakken met honderden bierblikjes. "Dat houd je toch niet voor mogelijk", zucht Koen. "Deze nacht hier gedumpt. Het is al lange tijd schering en inslag. En dan die treinbiels. Dat is zwaar giftig afval, met die teer en olie erin. Die sluikstorters denken dat het Koekelarebos een vergaarbak voor hun afval is."





Ook tuinafval

De boswachter heeft het 70 hectare grote bos al zo'n vier jaar onder zijn hoede. "Vrijwel wekelijks vind ik nu gedumpt vuilnis. Het bos is vrij versnipperd, met heel wat wegen ertussen, dus het is moeilijk om alles in de gaten te houden. Gelukkig helpen enkele vrijwilligers mij een handje. Je kan het zo gek niet bedenken of mensen dumpen het hier. Soms een hele inboedel. Of betonpalen, automateriaal, verfpotten en assen van een kachel. En het allervreemdste, twee hangbuikvarkens die hier vorig jaar in september gedumpt werden. Maar ook tuinafval, zoals gemaaid gras of snoeiafval. Ook dat hoort hier niet thuis, maar op het containerpark."





Vrijwilliger Roland Eeckhout, 64 jaar en gepensioneerd leerkracht, helpt Koen wanneer hij kan. "Al 25 jaar doe ik nu en dan een ronde met de fiets", zegt hij. "Meestal vul ik in korte tijd meerdere vuilniszakken. Die krijg ik van de gemeente om alle vuilnis op te rapen. Meestal gaat het om afval en blikjes, maar ik vond ook al autobanden en zelfs zakken vol slachtafval of dode vissen. Dan verwittig ik Koen. Maar het is dweilen met de kraan open. Ze zouden sluikstorten veel zwaarder moeten beboeten."





Op heterdaad

Sluikstorters opsporen is bijzonder moeilijk. "Er staat geen naam of adres op het afval", zegt Koen. "Je ze al op heterdaad kunnen betrappen. Wel, in die vier jaar tijd is mij dat maar eén keer gelukt. Een vrouw die hier een zak vol klimop kwam dumpen. Ze kreeg van het Agentschap van Natuur en Bos een boete van 50 euro. Maar de énige oplossing is een mentaliteitswijziging bij de Vlaming. Soms denk ik écht: 'foert, ik ruim het ook niet meer op. Dan zullen de mensen wel beseffen dat we onze bossen nodig hebben. Maar ik zie mijn bos te graag. Dus zucht ik diep, en doe voort."





Het Agentschap Natuur en Bos laat weten dat sluikstorten de maatschappij ook veel geld kost. "Het opruimen van zwerfvuil kost meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 euro per inwoner. In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen afval per jaar."