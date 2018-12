‘De Gezellige Tallore’ krijgt eigen lied Timmy Van Assche

24 december 2018

11u04 0 Koekelare Ruim twee jaar geleden startte het OCMW met ‘De Gezellige Tallore’, waarbij senioren kunnen genieten van een verse maaltijd en leuke sfeer. Nu krijgt die werking een eigen lied.

De Gezellige Tallore biedt senioren een lekkere, vers bereide en gezonde maaltijd aan in de gemeenschapszalen van De Mokker en Bovekerke. Vrijwilligers zorgen met veel enthousiasme voor een leuke middag met een toffe activiteit. “In de 46 edities mocht we ruim 3.200 senioren verwelkomen, goed voor een 70-tal senioren per middag”, zegt OCMW-voorzitter Stijn Ramboer (Sp.a). “Ons project stimuleert de sociale binding en werkt tegen vereenzaming.” Guido Wauters, voorzitter van de plaatselijke sportraad, is zodanig enthousiast over De Gezellige Tallore dat hij er een lied over schreef, op de tonen van ‘In de stille Kempen, op de purperen hei’. Het vrijwilligerskoor van De Gezellige Tallore bracht het lied al enkele keren voor de bezoekers.