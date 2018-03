"Amai, mijn schouder! Zie mij zweten" SENIORENSPORTERS TESTEN INDOOR CURLING TIMMY VAN ASSCHE

02u36 0 Koekelare Het gemeentebestuur investeert flink in haar sportwerking. Dit keer trok ze ruim 5.000 euro uit voor een opvallende nieuwigheid: indoor curling op tapijt. De seniorensporters mochten als eerste kegels over de mat laten glijden.

De sportdienst pakt alweer uit met een vernieuwende activiteit voor haar oudere inwoners: indoor curling. De sport is uniek in het hinterland. Curling op het ijs is bekend. Granietstenen moeten na een worp, over een afstand van ruim veertig meter, zo dicht mogelijk naar het centrum toe glijden. Wie de steen werpt, glijdt ook een stukje mee en veegt het ijs glad met borstels. Indoor curling op tapijt verloopt net iets anders. Op een groene mat van zo'n veertien meter moeten rubberen kegels zo dicht mogelijk bij het centrum belanden. Alleen worden de kegels lichtjes onderhands geworpen en geschoven, en glijden de spelers niet mee. Er komen ook geen veegborstels bij kijken. Het spel wordt in teams gespeeld. Gisteren mochten de senioren de sport al eens uitproberen. Er werd heel wat afgelachen.





Roger Meersseman (80) steekt in sportieve tenue en gooit erop los. "Ik heb curling al eens uitgeprobeerd op reis in Oostenrijk. De schijven glijden veel meer op het ijs dan hier op tapijt. Je kan het moeilijk vergelijken. In deze indoor versie moet je veel meer kracht gebruiken. Curling op ijs draait meer om techniek. Tijdens onze seniorensport spelen we vaak netbal, maar dit is zeker een prettige afwisseling." De spelers moedigen mekaar aan. "Carine, let op! Zorg dat je die kegel niet door het raam gooit!", grapt Rik Dubois (65). "Ach, dit is gewoonweg een heel leuk spel. Ja, je hebt toch aardig wat kracht nodig. Maar wie niet zo sterk is, mag van dichterbij een kegel gooien." Monique Steen (69) is zo iemand. "Ik doe liever netbal", lacht ze. "Ik voel al die worpen nu al in mijn schouder. Zie mij zweten!" Ouderdomsdeken Agnes Deprez (81) leeft zich ten volle uit. "Nog niet zo lang geleden werd ik aan de rug geopereerd, maar ik ondervind geen hinder. Curling is plezant, net zoals de volledige werking van seniorensport. Wat moet ik anders doen? Elke dag uren in de zetel liggen is niks voor mij."





De aankoop van de twee matten en zestien curlingstenen kost de gemeente zo'n 5.400 euro. "Sport Vlaanderen lanceerde onlangs de campagne 'Sporters beleven meer'. Wel, als je ziet hoe gezellig de deelnemers het maken, dan is het die investering zeker waard", zegt Guido Wauters, voorzitter van de sportraad. "Bij seniorensport komt het er niet op neer om de deelnemers uit te putten. Bewegen en samenzijn staan centraal. Indoor curling is een uitstekende binnenactiviteit, zowel in de winter als in de zomer." Ook andere verenigingen kunnen het spel op aanvraag spelen.