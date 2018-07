Zwinvlakte kleurt paars 19 juli 2018

In het Zwin kunnen bezoekers momenteel genieten van een prachtig paars bloementapijt. De Lamsoor - in de volksmond 'Zwinblomme' - staat volop in bloei en zorgt voor mooie plaatjes. "Deze plant is typisch voor de Zwinvlakte en wordt dan ook veel bewonderd en gefotografeerd door de bezoekers van het park", zegt Fanny Depijpere. Lamsoor is een plant uit de familie van de strandkruiden en dankt z'n naam aan de vorm van de bladeren. De plant bloeit één keer per jaar en dat enkele weken aan een stuk. Het tijdelijk paarse landschap is dan ook een extra trekpleister voor Het Zwin de komende tijd. (MMB)