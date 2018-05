Zwembad zoekt dringend redders 17 mei 2018

02u41 0

Het zwembad Sportoase Duinenwater in Knokke-Heist is dringend op zoek naar redders (deeltijds, voltijds, jobstudenten) met een diploma Hoger Redder met recente bijscholing. Versterk jij binnenkort hun team? Sportoase Duinenwater biedt een uitgebreid aanbod voor iedereen: zwembadencomplex met een sportbad, instructiebad, spectaculaire glijbanen, uitgebreide wellness, groepslessen, fitness ... Voor geïnteresseerden: je cv met motivatiebrief kan gestuurd worden naar jobs@sportoase.be of solliciteer via het sollicitatieformulier op de website www.sportoase.be. (MMB)