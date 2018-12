Zwartgeblakerde etensresten leiden tot brandalarm Jelle Houwen

22 december 2018

De brandweer van Knokke moest vrijdagnacht uitrukken naar een flatgebouw in de Heistlaan in Knokke. Daar was even voor 1 uur het brandalarm afgegaan van een flat op de tweede verdieping. Toen de brandweer aankwam bleek er niemand open te doen. De politie van Knokke belde daarop de bewoonster op die bevestigde dat ze niet thuis was en niet meteen kon komen. Daarna werd het slot geforceerd omdat het brandalarm maar bleef loeien en er sprake was van een rookontwikkeling. Het bleek dat er in de keuken een potje op het vuur was blijven staan met etensresten. Die stond er vermoedelijk al van vrijdagavond en was door het constant opwarmen intussen een zwartgeblakerde massa geworden die enorm begon te roken. De brandweer nam het potje weg en opende alle ramen om te verluchten. Daarna werd ook nog een nieuw slot gestoken zodat het appartement terug beveiligd was. Er is weinig schade.