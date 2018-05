Zware straffen voor overval op juwelierszaak 'Orologio' 24 mei 2018

02u47 0 Knokke-Heist In het Gentse hof van beroep krijgen drie mannen en één vrouw die betrokken waren bij een overval op de juwelierszaak 'Orologio' in Knokke een zwaardere straf.

De kopman Goran G. krijgt 15 jaar. Zijn kompanen Tomasz O. en Goran P. krijgen respectievelijk 13 en 10 jaar. De vrouw van Goran G., Lydia G., krijgt een straf van 4 jaar. Een serieuze verzwaring. In eerste aanleg kregen de mannen elk 8 jaar en werd Lydia G. vrijgesproken.





Eerste werkdag

De mannen pleegden in juni 2016 een gewapende overval waarbij ze een medewerker - op zijn eerste werkdag - knevelden en hem met een pistool bedreigden. Ze maakten in een mum van tijd 1,8 miljoen euro aan juwelen en horloges buit. Amper een van de vier, P. erkent zijn schuld. Voor het hof is het duidelijk: "Ze maakten een kapitale fout door de overval te plegen in dezelfde kledij waarin ze gefilmd zijn in hun hotel", klonk het bij het arrest. (DJG)