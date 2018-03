Zoutelaan deels afgesloten door waterlek 17 maart 2018

Een aannemer start maandag in de Zoutelaan in Knokke, ter hoogte van de rotonde met de Elizabetlaan, met de herstelling van een lek in de hoofdleiding van het water. Dat gebeurt in opdracht van gemeentebedrijf AGSO.





Tijdens de werken zal de Zoutelaan, komende uit de richting van de Lippenslaan, afgesloten zijn tegenaan de rotonde. Het verkeer in de Zoutelaan, uit de richting van de Lippenslaan, zal via de afslagstrook naar de Elizabetlaan de rotonde kunnen bereiken. Gezien de beperkte afmetingen van deze afslagstrook zullen vrachtwagens in de Zoutelaan, die uit de richting van de Lippenslaan komen, enkel via de Montgommerylaan en Elizabetlaan de rotonde kunnen bereiken. De werken duren tot vrijdag 23 maart. (MMB)