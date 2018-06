Zoute Air Trophy genekt door wind GEMEENTE EN ORGANISATIE DENKEN TOCH AL AAN TWEEDE EDITIE MATHIAS MARIËN

18 juni 2018

02u29 0 Knokke-Heist De luchthaven op het strand van Knokke-Heist is ook afgelopen weekend niet echt van de grond geraakt. Door het slechte weer konden de vliegtuigjes maar een paar uur landen. Toch kijkt de organisatie positief terug op de vierdaagse.

Voor champagne was er gisterenavond waarschijnlijk geen plaats bij de organisatie van de Zoute Air Trophy in Knokke. De vierdaagse vliegwedstrijd in de schaduw van het Casino kondigde zich aan als hét evenement van het jaar aan de kust, maar viel uiteindelijk voor een groot deel in het water. Van de verwachte tienduizenden toeschouwers zijn er maar een paar duizend opgedaagd. Ook het aantal vliegtuigjes die te bezichtigen waren, bleven beperkt. De grootste reden dat Knokke Airport geen vliegende start heeft kunnen nemen, was het tegenvallende weer. Wind, regen, mist of een combinatie stak de voorbije dagen stokken in de wielen.





Volle terrasjes

"Jammer genoeg is dat onmogelijk op voorhand te voorspellen", zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (GBL). "Toch kijken we als gemeentebestuur positief terug op de vierdaagse. De vliegtuigjes die wel konden opstijgen hebben mooie plaatjes opgeleverd. De reacties waren positief."





De gemeente kijkt ook verder dan het strand alleen en zag tot hun tevredenheid heel wat volle terrasjes. Drummen aan de landingsbaan was het niet, maar in de rand stroomde het volk dus wel vlot toe. Het gemeentebestuur kreeg na afloop heel wat positieve reacties van de lokale horeca. "Ondanks de problemen was het toch een groot succes. Niet alleen op, maar ook rond het strand. De horeca-uitbaters zijn in de wolken", beaamt Wittesaele.





Een blik op de Zeedijk geeft de gemeente gelijk. Zowel zaterdag als zondag was het over de koppen lopen en zaten de terrasjes vol. Ook de expo voor het Casino was een groot succes.





Tweede editie

De piste voor een tweede editie van de Zoute Air Trophy ligt dan ook nog altijd op tafel. Volgens Rik Coppejans van de organisatie zal alles in dat geval vlotter verlopen. "Ook wij hebben veel bijgeleerd de afgelopen dagen. Het zand reageerde iets anders dan we hadden verwacht op de vliegtuigjes. De verschuivingen van het schema waren misschien niet leuk, maar veiligheid gaat nu eenmaal boven alles." Zaterdag konden de vliegtuigjes maar tot 13 uur vliegen. Gisteren werd de opening van de luchthaven beperkt van 9 tot 14 uur.





Neus in het zand

Afgelopen weekend waren er dus opnieuw maar enkele uurtjes vliegtuigjes te bewonderen. Wie kwam kijken, genoot wel met volle teugen. "Dit is fantastisch om te zien. Het is een spektakel. Zeker als ex-piloot kan ik dit wel smaken", glimlacht Paul Pirsoul (81). De aanwezigen werden bovendien getrakteerd op een extra spektakel toen een van de vliegtuigjes plots met de neus in het zand stond geparkeerd na een verkeerd manoeuvre tijdens het wegrijden van de parkeerplaats.





Al zal de eerste editie van de Zoute Air Trophy waarschijnlijk de geschiedenisboeken ingaan als een vierdaagse vol turbulentie. Een absolute hoogvlieger was het niet, maar de aanwezigen konden het concept uiteindelijk wel smaken.