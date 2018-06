Zondag Vistival, Boulevardfeesten én Oosthoekkermis 09 juni 2018

02u53 0

In Heist is het morgen op de koppen lopen door een reeks evenementen. Op het Heldenplein, in de Graaf d'Ursellaan en in de Pannenstraat vinden Vistival, de Boulevardfeesten en de Oosthoekkermis plaats. Op het Heldenplein kunnen kinderen zich uitleven op een aantal kermisattracties. In de Graaf d'Ursellaan is er feest met standen van winkeliers, animatie voor groot en klein, een modeshow, muziek en eetstandjes met delicatessen uit de Noordzee. In de Pannenstraat is er de traditionele rommelmarkt. De toegang is gratis. (MMB)