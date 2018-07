Zon, zee en ... knokles in Knokke JUNIOR BAUWENS OPENT TIJDELIJKE BOKSCLUB OP STRAND MATHIAS MARIËN

13 juli 2018

02u35 0 Knokke-Heist Boksen met zicht op zee: het kan nog de hele zomer in Knokke-Heist. Bokskampioen Junior Bauwens opent er samen met zijn vrouw Daphné Grillaert een geïmproviseerde boksclub in de schaduw van Surfers Paradise en Beach Number One. "Mannen, vrouwen en kinderen: iedereen is welkom", zegt Junior Bauwens.

Boksen is hipper dan ooit. Denk maar aan het populaire VTM-programma 'Boxing Stars' of de tal van bekende Vlamingen die op sociale media maar al te graag uitpakken met hun bokshandschoenen.





Toch blijft de perceptie dat de sport niet voor iedereen is weggelegd. Mogelijk komt daar deze zomer verandering in. Voor iedereen die stiekem wel eens in de ring wil stappen - maar de stap naar een echte club niet durft zetten - is er op het strand van Knokke-Heist de ideale tussenstap geopend. Met 'Boxing Woest gaat Knokken in Knokke' wil bokskampioen Junior Bauwens de laatste twijfelaars over de streep trekken. Samen met echtgenote Daphné Grillaert geeft Bauwens nog de hele zomer boks-/kickbokslessen met de voetjes in het zand. "Het is eerder toevallig dat we in Knokke zijn terechtgekomen. "Zou het niet tof zijn om iets te doen op het strand?", vroeg een kennis ons. "En kijk, hier staan we dan", glimlacht het duo. "We focussen echt op het individu", legt Daphné uit. "In tegenstelling tot heel wat andere clubs, is er bij ons geen instapniveau vereist. Wil je één keer komen proberen tijdens een uitstapje naar zee? Geen probleem, bij ons kan alles." Een uitspraak die Junior Bauwens beaamt. "Er is geen instapniveau vereist. De oefeningen kunnen op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Mannen, vrouwen en kinderen: iedereen is welkom."





Puffen en zweten

Tijdens de eerste dagen kwamen opvallend veel vrouwen zich inschrijven. Dat het geen sessie kantklossen is, wordt op het strand echter al snel duidelijk als we een uurtje boksen meepikken. Pompen, squatten, een linkse, een rechtse ... De oefeningen zijn intensief. Al maken het fantastische uitzicht en de - voorlopig - zomerse temperaturen heel veel goed. Ook de vrouwen zelf lijken zichtbaar te genieten. "Het is puffen en zweten. Maar volgende week staan we hier terug", klinkt het met de glimlach.





Basis aanleren

Lesgeefster Daphné Grillaert aanhoort het allemaal met plezier. "Wie na één keer wil stoppen, kan dat perfect. Maar evengoed kunnen we in enkele weken de basis aanleren. Wie weet hebben ze dan volledig de smaak te pakken", aldus Daphné. Voor de duidelijkheid: op het strand is het zeker niet de bedoeling dat er meteen op elkaar wordt geslagen. Wie meer wil weten over de mogelijkheden en inschrijvingen kan terecht op www.boxingwoest.be/woestblog of bellen naar het nummer 0468/14.47.88.