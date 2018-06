Zomerkriebels in 't Schap 09 juni 2018

In Heist vindt op woensdag 27 juni voor de derde keer een zomerfeest van 't Schap plaats.





't Schap is de sociale kruidenier van het OCMW in de Vredestraat 6 in Heist waar mensen tijdens de openingsuren ook terecht kunnen voor een kopje koffie en een babbel. Om toegang te krijgen tot de sociale kruidenier, moet een speciale badge voorgelegd worden.





'Zomerkriebels' kwam tot stand door een samenwerking met en de steun van Soroptimist International club Knokke-Oostkust. De dames van deze organisatie zetten ook dit jaar opnieuw alle zeilen bij om er een geslaagde editie van te maken. De badgehouders van 't Schap zullen kunnen genieten van een gezellige namiddag in zomerse sferen. (MMB)