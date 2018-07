Zomerblok in de bib en cultuurcentrum 28 juli 2018

Studenten zijn de komende weken opnieuw welkom in de bibliotheek en Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist voor de zomerblok. In de bibliotheek kan dat vanaf maandag 30 juli tot 9 september, elke weekdag van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. De bib is gesloten op zondagen en woensdag 15 augustus. Vanaf zaterdag 11 augustus stelt ook het cultuurcentrum een speciaal bloklokaal ter beschikking, telkens van 9 tot 22 uur. "Het gemeentebestuur wenst alle studenten alvast veel succes met hun tweede zit", klinkt het nog.





(MMB)