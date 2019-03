Zo ziet carnaval in Heist er komende dagen uit: programma op een rijtje Mathias Mariën

01 maart 2019

09u04 0 Knokke-Heist Van zaterdag 2 maart tot woensdagmorgen 6 maart is Heist weer helemaal in de ban van carnaval. Wij zetten het programma en alle maatregelen op een rijtje.

Omdat het centrum tijdens deze dolle vierdaagse overspoeld wordt door een massa carnavalisten en kijklustigen zijn heel wat straten omwille van de veiligheid afgesloten voor het doorgaand verkeer. Wie met de wagen komt, parkeert de auto dan ook best in de Heistlaan of Elizabetlaan ter hoogte van Duinbergen. Nog beter is gebruikmaken van het openbaar vervoer. Wie de trein neemt en afstapt aan de halte Heist komt meteen in het centrum van de feestelijkheden terecht. Ook de tram is dankzij de carnavalpas een ideale manier om je tijdens deze krokusvakantie naar Heist te begeven.

Het programma voor de komende dagen ziet er als volgt uit:

Aanstelling Prins Carnaval en Kindercarnavalbal

Op zaterdag 2 maart om 15.30 uur wordt Prins Carnaval Bieze I onder luid geschal van Thebaanse trompetten officieel aangesteld in “’t Kasteeltje” in de Kursaalstraat. Daarna begeeft hij zich met zijn Roosje en gevolg naar het kindercarnavalbal met clow Bobo in Zaal Ravelingen. In de gezellige Heistse cafés en de extra feesttenten kunnen fervente carnavalisten daarna verder een fijn feestje uitbouwen.

Zondagstoet

Op zondag 3 maart om 14 uur vertrekt de grote carnavalstoet vanop het Stationsplein door de straten van Heist. Jaarlijks bezoeken zo’n 25.000 mensen deze parade met meer dan 35 praalwagens. Bij gebrek aan voldoende begeleiders zullen reuzen Pier en Wanne niet meestappen in de optocht maar houden ze aan het museum Sincfala trouw de wacht vlakbij de eretribune met gemeentelijke mandatarissen en andere prominenten. Na de stoet kan je tot in de vroege uurtjes stevig uit de bol gaan in de Heistse carnavalkroegen.

Sprotjesdag

Vele carnavalisten laten op maandag 4 maart hun carnavalkostuum even aan de haak hangen voor Sprotjesdag. Twintig deelnemende cafés voorzien dan gratis sprot en vishapjes waarvan je vanaf 16 uur volop kan genieten. Ook het bal van de Zeemeermin op het overdekte sfeerplein De Bolle is een aanrader voor feestneuzen en polonaisefanaten.

Ludieke voetbalclash tussen de Plakkers en de Visschers

Op dinsdag 4 maart om 15 uur vindt in stadion De Taeye de gemaskerde voetbalwedstrijd plaats tussen de Plakkers en de Visschers. Deze ludieke traditie is sinds 1928 een vaste waarde in het Heistse carnavalgebeuren. Traditiegetrouw probeert scHeistrechter Zoëlle in zijn roze sportoutfit alles in goede banen te leiden en te vermijden dat spelers met duct-tape aan de (schand)paal van het doel worden vastgebonden. Hiervoor maakt hij gebruik van zijn zelfgefabriceerde VAR (Video Assistant Referee). Zoëlle heeft trouwens al aangekondigd dat hij een strenge dopingcontrole op jenever en andere alcoholische dranken zal houden en er persoonlijk zal op toezien dat de plasprocedure reglementair verloopt. De spelers zijn dus gewaarschuwd….

Babeluttenworp, popverbranding en verlichte avondstoet

Voorafgaand aan de verlichte avondstoet is er om 18.30 uur een babeluttenworp op de markt van Heist. Prins Carnaval gooit er voor de kleinste feestbeesten gratis snoepgoed vanop zijn prinsenwagen. Vervolgens gaat op die locatie ook de popverbranding door. Ter afsluiting van de carnaval-4-daagse kan iedereen genieten van de verlichte avondstoet, een uniek evenement in Vlaanderen.