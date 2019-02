Zo’n redderspost zag je nog nooit: knalgele taart van meer dan miljoen euro na twee jaar afgewerkt Mathias Mariën

27 februari 2019

16u32 0 Knokke-Heist Na ruim twee jaar werken is de gloednieuwe hoofdredderspost op het strand van Knokke-Heist helemaal afgewerkt. De opvallend gele constructie is uniek aan onze kust en biedt vanuit het kraaiennest zicht over de volledige kustlijn van de gemeente. “De komende weken zullen we alle communicatiesystemen testen. Vanaf 10 mei wordt de post écht gebruikt”, zegt bevoegd schepen Anthony Wittesaele (GBL).

Begin 2016 kondigde het gemeentebestuur samen met architectenbureau Compagnie O al trots de komst van het paviljoen aan. Het ontwerp van de Nederlandse kunstenaar John Körmeling sprong meteen in het oog. Niet alleen de knalgele kleur, maar ook de vorm en het uitzicht zijn helemaal anders dan we gewoon zijn aan de Vlaamse kust. Ook de gebruikte technieken zijn uniek en zijn gelijkaardig aan die bij het bouwen van een boorplatform. “Zelfs naar vormgeving toe namen we de moeilijke weg. Het was natuurlijk eenvoudiger geweest om een vierkant gebouw te bouwen in plaats van een rond paviljoen. Maar het eindresultaat mag gezien worden”, zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (GBL).

De hoofdredderspost is na ruim twee jaar werken – op enkele details na – helemaal afgewerkt. Kostprijs: ruim 1 miljoen euro. Wie passeert aan het Lichttorenplein, kan er dan ook amper naast kijken. “Vanaf 15 maart moet de constructie volledig afgewerkt zijn. De werken duurden een tijdje omdat alles perfect moest afgewerkt zijn naar veiligheid toe. De komende weken testen we alles uit”, gaat Wittesaele verder. Concreet gaat het dan om het testen van alle communicatiesystemen en de installatie van alle bevoegde diensten.

Vijf kamers

Binnen het paviljoen zijn er vijf kamers. Naast het reddersnest komt er een coördinatieruimte, een leef- en vergaderruimte, een EHBO-post, ruimte voor de politie en een publiek toilet. Onder het reddersnest is er een open wachtruimte met balie voor de bezoekers. Van daaruit kan ook de ziekenwagen of mug opgeroepen worden. Vanaf 10 mei, wanneer de redders voor het eerst op het strand van Knokke-Heist paraat zullen staan, moet het paviljoen volledig operationeel zijn. Vanuit het kraaiennest hebben de redders een volledig zicht op de kustlijn van de gemeente, die 11 kilometer lang is. Op drukke momenten zullen een achttal mensen er werkzaam zijn.

Afwerking

Omdat het gebouw op het strand staat, is voor materiaal gekozen dat bestand is tegen de zeewind, zon en zand. De buitenafwerking gebeurt bijvoorbeeld in polyurea: een lak die ook op schepen wordt gebruikt. Met de afwerking van het paviljoen werkt het gemeentebestuur verder aan de uniforme look van de strandreddingsdienst. Vorig jaar al werden twaalf reddersposten voorgesteld in flashy oranje, dat opvalt bij stralend zonlicht, en … knalgeel. De link met de nieuwe hoofdredderspost is zo snel gelegd. “Waarom we voor de opvallende kleur kozen? Omdat het de internationale kleur van de reddingsdiensten is”, verklaart Anthony Wittesaele.