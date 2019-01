Zinloos geweld tijdens nachtje uit in Kitsch Club JHM

22 januari 2019

13u47 0 Knokke-Heist Een man riskeert een celstraf voor zinloos geweld in Kitsch Club in Knokke op 3 januari 2016.

T.B. daagde niet op in de Brugse rechtbank en liet zijn advocaat haar zegje doen. Eerst schetste de procureur het feit. “Het gebeurde rond 3.44 uur en is duidelijk vastgelegd op de camerabeelden. Je ziet slachtoffer B.S. tegen zijn auto leunen en op zijn gsm kijken. Plots komen er vanuit het niets drie mannen af, van wie één hem op het gezicht slaat. Daarna valt B.S. op de grond en krijgt hij van de andere twee nog schoppen. Alleen T.B. kon geïdentificeerd worden voor het uitdelen van de vuistslag.” Slachtoffer B.S. liep een tandbreuk op en kon 7 dagen niet werken. B. ontkent alles, ondanks het feit dat zijn beste vriend hem eerst aanwees als dader, maar dat later weer introk. Vonnis op 26 februari.