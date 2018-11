Zilver voor jonge zeiler (18) tijdens wedstrijd 15 november 2018

02u25 0 Knokke-Heist Zeiler Henri Demesmaeker (18) uit Knokke-Heist heeft een zilveren medaille gehaald tijdens de Red Bull Foiling Generation, een prestigieuze zeilwedstrijd waarvoor enkel de beste jongeren van over de hele wereld geselecteerd worden.

In de zeilwereld wordt het aanzien als het wereldkampioenschap voor jongeren. Aan de wedstrijd in Miami mogen dertig zeilers tussen de 17 en 30 jaar deelnemen. Henri kreeg zijn wildcard nadat hij eerder dit jaar wereld- én Europees kampioen werd in verschillende klasses.





Tijdens de wedstrijd afgelopen weekend werd gevaren met Flying Phantoms, vederlichte tweepersoonscatamarans die tot 65 kilometer per uur halen. Samen met zijn partner Morgan Wirtz behaalde Henri dus een zeer knappe zilveren medaille. Het talent kon er bovendien praten met verschillende topcoaches en mag hopen op een nieuwe wending in zijn carrière.





De komende tijd moet daar meer duidelijkheid over komen. Vast staat dat de zeilwereld het laatste van henri uit Knokke-Heist nog niet heeft gezien.





(MMB)