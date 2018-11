Zij hopen op drie sterren: "Een natte droom" 17 november 2018

Stéphane Buyens van hostellerie Le Fox in De Panne staat al 32 jaar in de Michelingids, waarvan 14 jaar met een tweesterrenrestaurant. "Een derde ster is een erg hoge onderscheiding die het leven van de chef, zijn familie en team helemaal door elkaar schudt. Elke tweesterrenchef heeft ergens die natte droom, maar je moet realistisch blijven. Twee sterren behouden op deze locatie, is al een klein mirakel. Als ik nog met twee sterren kan koken de komende zes jaar, mijn nieuwe functie van schepen van De Panne correct kan vervullen en mijn familie kan bekoren, is het verhaal voor mij geslaagd. Als ik toch een derde ster krijg, zou ik hem niet inleveren natuurlijk. Ik denk wel dat de nieuwe driesterrenchef al op de hoogte zou zijn. Je moet daar klaar voor zijn." Ook Filip Claeys van De Jonkman in Sint-Kruis Brugge is trots op zijn huidige status. Zijn twee sterren heeft hij sinds 2011. "We proberen ons niveau altijd hoog en op peil te houden. Dan doet het deugd om daar zo'n erkenning voor te krijgen", zegt Claeys, die ambitie te over heeft. "Drie sterren? Dat zou het summum zijn." Bart Desmidt van Bartholomeus in Heist behaalde in 2013 een tweede ster. "Ik had nooit gedacht dat ik ooit in zo'n keuken zou werken", zegt hij. "In 2000 haalden we als eerste restaurant in Knokke-Heist een ster. Nu zijn er veel en dat is positief voor de streek. Een derde ster? Dat weten ze alleen bij Michelin." (BHT/GUS)