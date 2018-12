Ziekenhuis na zes jaar veroordeeld voor dood van baby Jasper, ook directeur, anesthesist en hoofdarts verantwoordelijk Ouders reageren opgelucht: “Einde van lange strijd om rechtvaardigheid” Siebe De Voogt

03 december 2018

11u23 3 Knokke-Heist Zes jaar na de dood van baby Jasper hebben zijn ouders eindelijk duidelijkheid. De rechtbank in Brugge verklaarde vanmorgen het ziekenhuis van Knokke, de algemeen directeur, een anesthesist en de hoofdarts schuldig aan onopzettelijke doding. “Toch blijft het lastig, want bij Sinterklaas moeten we opnieuw een schoentje minder zetten.”

Jurgen Cottignie (35) en Dominique Van Simay (32) stapten vanmorgen opgelucht de rechtbank van Brugge buiten. Na een zes jaar lange strijd weet het koppel eindelijk wie verantwoordelijk is voor de dood van hun zoontje Jasper: het ziekenhuis van Knokke, de algemeen directeur, een anesthesist en de hoofdarts. “Een enorme opluchting, want we hebben jarenlang gevochten om rechtvaardigheid”, zeggen ze. “Het staat nu vast dat er vier partijen schuldig zijn aan de dood van onze Jasper. Dat betekent heel veel voor ons.”

Leidingen verwisseld

Het koppel bracht op 8 november 2012 hun acht maanden oude baby binnen in het AZ Onze-Lieve-Vrouw Ter Linden, nu onderdeel van het AZ Zeno, in Knokke. De artsen moesten buisjes plaatsen in z’n oren en poliepen verwijderen. Jasper was de eerste die een ingreep zou ondergaan in het gloednieuwe operatiekwartier. Bij het laten ontwaken van de baby liep het echter mis. De leidingen bleken verwisseld te zijn, waardoor Jasper lachgas in plaats van zuurstof kreeg toegediend. Het kind zat liefst 17 minuten zonder zuurstof en stierf uiteindelijk vier dagen later. Volgens het college van deskundigen beging het ziekenhuis grove fouten. Zo werd de operatiezaal in gebruik genomen zonder dat alle keuringen waren afgewerkt. “In het ziekenhuis waren het beleid en mentaliteit op vlak van preventie en veiligheid onbestaande. Er waren zelfs geen procedures voorhanden”, klonk hun verslag.

Gebrekkig beleid

Ook de rechtbank laakte vanmorgen het beleid van het toenmalige AZ Onze-Lieve-Vrouw Ter Linden. “Elk normaal en voorzichtig ziekenhuis dat beslist een nieuwe operatiezaal te bouwen, dient te beschikken over geschreven richtlijnen omtrent de ingebruikname ervan. Dat was hier niet het geval. Bovendien was er sprake van een gebrekkige communicatie. Beide elementen samen hebben geleid tot de gekende fatale afloop: het overlijden van baby Jasper.”

Fikse geldboete

De strafrechter legde het ziekenhuis vanmorgen een fikse geldboete van 288.000 euro op, waarvan 96.000 euro met uitstel. Algemeen directeur F.L., anesthesist J.E. en hoofdarts L.H. werden mee schuldig geacht aan onopzettelijke doding. Een straf kreeg het drietal niet, omdat de zwaarste fout volgens de rechter bij het ziekenhuis lag. Aan de ouders en het 9 jaar oude zusje van Jasper moeten ze samen met het AZ Zeno in totaal wel 67.500 euro schadevergoeding betalen. De overige familieleden kregen 33.150 euro toegekend. De firma Heyer, die het nieuwe operatiekwartier inrichtte, werd over de ganse lijn vrijgesproken. Zij gaven toe dat hun werknemers de leiding niet nagekeken hadden, maar benadrukten dat de eindkeuring van de zaal nog niet plaatsgevonden had. “Van onzorgvuldigheid is dan ook geen sprake, aangezien het ziekenhuis hen niet op de hoogte gesteld had van de ingebruikname van de ruimte.” Ook de technisch directeur van het ziekenhuis werd onschuldig verklaard.

Schoentje minder

Na een jarenlange procedureslag kunnen de ouders van Jasper verder met hun leven. “Al moeten we nog afwachten of er beroep komt”, blijven ze voorzichtig. “We hebben het nog steeds lastig met de dood van Jasper. Op Sinterklaas zullen we weer een schoentje minder moeten zetten. Ook z’n zusje heeft het nog bijzonder moeilijk. Zij blijft zitten met veel vragen over haar broertje. We hebben zijn dood misschien al een plaats kunnen geven, maar vergeten doen we hem nooit.”