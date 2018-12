Zeven rijbewijzen ingetrokken tijdens BOB-campagne Mathias Mariën

19 december 2018

11u31 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist steunt de winterbobcampagne ‘Bob = nul op!’ met gerichte verkeerscontroles. Sinds de start van de campagne bliezen al 269 bestuurders safe, 3 alarm en 16 positief. Het politieteam trok ook 7 rijbewijzen in.

“Onze politiezone bobt opnieuw mee”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Dankzij de gedrevenheid van onze patrouilles en efficiënte aanpak van de controles halen we elk jaar veel dronken bestuurders uit het verkeer.” Ook deze editie kiest het politieteam voor een efficiënte aanpak van de wintercontroles. Zowel overdag als ’s nachts ligt de nadruk op gerichte verkeerscontroles en de patrouilles hebben extra oog voor bestuurders met een risicovol of onaangepast rijgedrag. Deze automobilisten worden onmiddellijk aan de kant gezet en aan een ademtest onderworpen.

Editie 2017-2018

Het politieteam nam tijdens de vorige wintercampagne 578 ademtests af. In totaal bliezen 512 bestuurders safe, 16 alarm en 50 positief. Het team trok ook 33 rijbewijzen in. In vergelijking met de editie 2016-2017 steeg het aantal positieve ademtests met 1 procent. De controles lopen ook na de bobcampagne door. In Damme en Knokke-Heist kan je het hele jaar door gecontroleerd worden op rijden onder invloed, snelheid, gsm-gebruik en gordeldracht.