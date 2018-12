Zeven deejays maken carnavalshit mét videoclip MMB

04 december 2018

11u13 0 Knokke-Heist Zeven dj’s uit Heist hebben in aanloop naar carnaval zelf een carnavalshit opgenomen. Binnenkort volgt nog een bijpassende videoclip.

Bart De Graaf, Nicolas Decoster, Ivo Viaene, Davy Dobbelaere, Nick Vantorre en Koen en Kevin Pintelon doopten zichzelf om tot de ‘De Zeedj’s’ en compileerden de meestamper We zien wieder van Heist. De inspiratie voor de hitsingle haalden ze - uiteraard - voornamelijk uit het Heistse carnavalgebeuren. De titel weerspiegelt duidelijk hoe “preus” de dj’s zijn op de folklore van de weergaloze carnavalgekte in Heist. Naast iconische Heistse cafés worden ook volkse verenigingen zoals De Plakkers en De Vissers bezongen met de nodige emotionele vibrato’s en tremolo’s in de goed gesmeerde keelholten van het befaamde dj-septet. Burgemeester Graaf Leopold Lippens kreeg de single als eerste overhandigd en was meteen fan. Binnenkort kan iedereen de single terugvinden op iTunes, Spotify, Google Play en andere online muziek streamingsdiensten. De Zeedj’s zullen ook te zien zijn in een videoclip met compilaties van hun opnames in de studio. De clip wordt online gepubliceerd op Youtube en op de Facebookpagina “De Zeedj’s”.