Zelfs op het strand kamperen ze WIE CABINE OP LIEVELINGSPLEKJE WIL, IS ER VROEG BIJ MATHIAS MARIËN

16 maart 2018

02u34 0 Knokke-Heist Het is eens iets anders dan aanschuiven aan een school. Huurders en eigenaars van een strandcabine in Knokke-Heist waren er gisterochtend als de kippen bij om hun plaatsje veilig te stellen. "Iederéén wil een cabine op de hoek van een rij."

Sinds gisteren is het 'winterstrand' definitief verleden tijd. Langs de volledige Belgische kust is de opbouw van alle nodige voorzieningen voor het zomerseizoen gestart. Naast de strandbars zullen als vanouds vooral de duizenden strandcabines het uitzicht domineren. In Knokke-Heist zijn dat er dit jaar ruim 3.500. Op het lange strand tussen Knokke en Heist is plaats genoeg, zou je denken. Toch stonden gisterochtend heel wat zonnekloppers ongeduldig aan te schuiven om het strand in te palmen. Het opzet: de beste plaatsen voor hun cabine bemachtigen. "Het was een grappig zicht", zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). "Mensen kwamen kamperen op de Zeedijk met hun stoeltjes, parasols en goed ingeduffeld tegen de koude om zeker een goed plaatsje te bemachtigen."





Uitzicht

Reden is het vernieuwde reglement, waardoor sinds dit jaar pas vanaf negen uur 's ochtends mocht gewerkt worden op het strand. Tot vorig jaar was dat vanaf 15 maart middernacht. "De huurders en eigenaars van een cabine kregen een rij toegewezen waarin ze moesten staan. Op welke plaats ze dat doen, moeten ze zelf uitvechten", gaat schepen Wittesaele verder. Dat laatste gaf dan ook leuke taferelen met kamperende strandgasten. Even na 9 uur waren veel opgeluchte gezichten te zien. "Het is ons eindelijk gelukt", glimlachen Dirk (76) en Anne (69) Van Belle. Het echtpaar, tweedeverblijvers uit Brussel, slaagde er voor het eerst in drie jaar in om een felbegeerd plaatsje op de hoek te bemachtigen. "Het is daar nu eenmaal veel aangenamer zitten", zegt Dirk. "Tussen twee 'kotjes' voelen we ons ingesloten. Zonder buur kan je ook de tentzeilen wat wijder zetten én heb je het beste uitzicht op de zee. Er zijn alleen maar voordelen."





Ook Blankenberge

Een kleine blik op het strand leert dat Dirk en Anne niet de enige waren met dat idee. De strandcabines die er nu al prijken, hebben één iets gemeen: ze staan nagenoeg allemaal op de hoek. Schepen Anthony Wittesaele kwam samen met burgemeester Leopold Lippens het strand aanschouwen. "Ach, het toont dat ons strand gegeerd is. Ik verwacht zeker geen problemen." De opbouw van de 24 strandbars zou tegen de paasvakantie moeten afgerond zijn. Tot dan wordt nog heel wat bedrijvigheid verwacht. Ook in Blankenberge is dat het geval. Daar worden 13 strandbars en een kleine 1.000 private cabines opgebouwd.