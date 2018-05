Zeiler (17) behaalt wereldtitel in Barcelona 03 mei 2018

02u41 0 Knokke-Heist Knokke-Heist heeft er een wereldkampioen bij. De 17-jarige Henri Demesmaeker haalde de titel binnen in Barcelona tijdens het WK Nacra15 Catamaran. "Ik ben iedereen zeer dankbaar voor de steun", zegt Henri.

Aan het wereldkampioenschap catamaranzeilen voor de jeugd namen zestig boten deel. Alles samen goed voor 120 jongeren uit achttien verschillende landen. Henri Demesmaeker uit Knokke-Heist was samen met zijn vrouwelijke compagnon Frédérique Van Eupen (15) één van de smaakmakers van de wedstrijd. Dat valt ook af te leiden uit het resultaat: onder begeleiding van hun trainer Sebastien Godefroid sleepten ze de felbevochten wereldtitel in de wacht. Door hun overwinning maken ze een goede kans om deel te nemen aan de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires van 6 tot 18 oktober.





Door hun titel is België zeker van deelname. Hun definitieve selectie moeten Henri en Frédérique veilig stellen tijdens het Europees Kampioenschap in augustus in Italië. Daar strijden ze tegen andere Belgische teams. "Een spannende strijd. Er is nog veel talent aanwezig", zegt Henri, die op sociale media al heel wat volgers heeft. Hij neemt dan ook de tijd om zijn dankbaarheid te betuigen. "Aan iedereen bedankt voor de geweldige week. In het bijzonder aan onze fantastische coach", aldus de tiener, die al langer de goede, sportieve prestaties opstapelt. Deze wereldtitel is mogelijk de voorbode van een mooie carrière.