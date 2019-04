Zakenman (58) die 225 miljoen euro in ploeg rond Van Avermaet wou pompen, blijkt straatarme fantast Mathias Mariën

18 april 2019

20u04 0 Knokke-Heist Een 58-jarige man uit Knokke-Heist zit in de cel op verdenking van oplichting. De man verkondigde vorige zomer wekenlang dat hij honderden miljoenen euro in een nieuwe wielerploeg rond Greg Van Avermaet zou pompen. Uiteindelijk bleek het om een hardleerse fantast te gaan die platzak is.

Hij moest de nieuwe mecenas worden in het wielermilieu: Serge G. wierp zich vorige zomer op als dé man die een nieuwe ploeg zou bouwen rond Greg Van Avermaet. De 58-jarige Israëliër uit Knokke verkondigde dat hij verspreid over enkele jaren 225 miljoen euro in een nieuw te bouwen ploeg zou pompen. In de aanloop naar de Tour de France van 2018 was het gespreksonderwerp nummer één in wielermiddens. De bal ging aan het rollen toen Marc Biver, de Zwitser die in 2007 al Astana uit de grond stampte, van de ‘steenrijke zakenman’ Serge G. de opdracht kreeg om een sterke ploeg te bouwen. Zijn plannen leken zo geloofwaardig, dat Biver zelfs een licentie aanvroeg bij de UCI voor een WorldTour-ploeg, zeg maar het hoogste niveau in het wielrennen.

Greg Van Avermaet

De vijftiger en Marc Biver hadden even plannen om BMC – de ploeg van Greg van Avermaet die ophield te bestaan – over te nemen. Uiteindelijk richtten ze zich op een volledig nieuwe ploeg waarbij onze landgenoot één van onze kopmannen moest worden. Eind juni geloofde Biver nog in het project, maar in die periode werd snel duidelijk dat Serge G. een fantast bleek te zijn. Op meerdere afspraken, onder andere in Nice, kwam de vermeende geldschieter gewoon niet opdagen. Hij legde ook nooit een bankgarantie voor. Sterker nog: uiteindelijk bleek hij zelfs een valse achternaam te gebruiken. In werkelijkheid is de man een fantast die zo arm is als de straat én gekend staat voor oplichting. Biver en zijn advocaten dienden uiteindelijk bij de Brugse onderzoeksrechter een klacht in wegens oplichting. Het slachtoffer beweert dat hij al heel kosten had gemaakt om de nieuwe ploeg te kunnen opstarten. Bovendien leed hij naar eigen zeggen imagoschade in het wielermilieu. In totaal zou Biver 300.000 euro schadevergoeding eisen. Het duurde lange tijd voor het gerecht de fantast kon arresteren omdat hij geen vaste verblijfplaats had. De man zelf minimaliseert de feiten en ontkent dat hij ooit beloftes maakte om een nieuwe wielerploeg te financieren. Serge zegt enkel dat hij er als medesponsor wou instappen. De man werd aangehouden en verschijnt dinsdag een eerste keer voor de raadkamer.