Zaakvoerster rederij vrijgesproken voor zwartwerk op vissersboot 02u38 0

De 53-jarige zaakvoerster van rederij MacDuff uit Knokke-Heist is vrijgesproken voor sociale inbreuken. Bij een controle vorig jaar op één van haar vissersboten bleek dat tussen 2 maart en 24 augustus in totaal 17 vissers niet waren aangegeven in het dimona-systeem van de RSZ. S.C. vroeg de vrijspraak, omdat zij naar eigen zeggen niet verantwoordelijk was voor de aangiftes. Ook de rechter oordeelde gisterenmorgen dat de fout grotendeels bij de firma en haar Schotse aandeelhouders lag. "Zij zetten druk om uit te varen, zelfs als de bemanning niet in orde was. Volgens de zeewet is het de taak van de kapitein om zijn bemanning samen te stellen. Hij verklaarde tijdens het onderzoek zelf dat ze instonden voor de dimona-aangiftes van hun bemanning aan boord. Het is dus niet bewezen dat de beklaagde wetens en willens de inbreuken heeft gepleegd." (SDVO)