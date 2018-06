Zaakvoerder Beaufort veroordeeld voor zwartwerk 28 juni 2018

De zaakvoerder van strandbar Beaufort Plage en restaurant Beaufort in Knokke is in de Brugse rechtbank veroordeeld voor zwartwerk. S.P. (48) kreeg een geldboete van 28.800 euro opgelegd, waarvan hij 5.760 euro effectief moet betalen. Bij een gecoördineerde actie in het kader van het Kustactieplan trof de arbeidsinspectie in juni vorig jaar in totaal zes werknemers aan die niet ingeschreven waren in het Dimona-systeem van de RSZ. De advocaat van P. vroeg de rechter tevergeefs om zijn cliënt de gunst van de opschorting van straf te geven. "De controles vonden plaats op het moment dat hij op reis was. De tewerkstelling gebeurde dus buiten zijn wil om." (SDVO)